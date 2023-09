Poche emozioni tra Torino e Genoa: finisce a reti bianche il primo tempo

Si è chiusa la prima frazione al "Grande Torino" con Toro e Genoa che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

I padroni di casa si rendono pericolosi dopo appena cinque minuti con un cross di Vojvoda dalla sinistra per il taglio di Bellaova, anticipato in extremis da Frendrup che salva tutto. Sul corner, Zapata stacca di testa ma la sua incornata è centrale e Martinez neutralizza. Partita bloccata con le due squadre che duellano su ogni palloni usando molto il fisico ma si presentano poche volte davanti ai portieri avversari.

Verso la mezz’ora acuto granata con Linettu che porta palla sulla trequarti e calcia verso Martinez ma il pallone termina non molto sopra la traversa. La risposta del Grifone arriva a sei minuti dalla fine di frazione con Retegui che si mette in proprio e prova una conclusione in diagonale con il destro, facile per Milinkovic-Savic. La frazione si conclude con un tiro di Ricci ben parato da Martinez a terra.