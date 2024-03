Pogba è ormai un ex Juventus: il club risparmierà 33mln a bilancio

Con l'ufficialità della squalifica di 4 anni per doping, Paul Pogba può ormai considerarsi un ex giocatore della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'ufficialità della squalifica di 4 anni per doping, Paul Pogba può ormai considerarsi un ex giocatore della Juventus: come riportato dal "Corriere dello Sport", il club bianconero rescinderà il contratto con il centrocampista francese classe 1993, risparmiando ben 33 milioni di euro a bilancio.

La Juve, che al momento paga Pogba al minimo salariale (circa 2000 euro al mese), dovrà aspettare la conclusione dell'intero iter giudiziario per rescindere con Pogba, ma nulla lascia presagire sconti che possano portare la squalifica dell'ex Manchester United sotto i 6 mesi.