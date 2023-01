Pogba e Vlahovic, recupero difficile per il Napoli: la situazione

I due giocatori, riporta Tuttosport, hanno ricominciato a lavorare col pallone e in settimana rientreranno in gruppo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia il countdown per il rientro di Paul Pogba e Dusan Vlahovic. I due giocatori, riporta Tuttosport, hanno ricominciato a lavorare col pallone e in settimana rientreranno in gruppo.

Tuttavia è da escludere la loro presenza per venerdì nel big match contro il Napoli. Pogba, 29 anni, non gioca dal 19 aprile quando con la maglia del Manchester United raccolse 10 minuti nella sfida contro il Liverpool. Vlahovic, 22 anni, è fermo dallo scorso 21 ottobre, quando giocò poco più di un'ora contro l'Empoli.