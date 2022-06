Pogba mette in stand-by la Juventus: preferisce seguire Zidane se andrà al PSG

In Francia RMC Sport è convinta che Zinedine Zidane possa diventare presto il nuovo allenatore del PSG.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Francia RMC Sport è convinta che Zinedine Zidane possa diventare presto il nuovo allenatore del PSG, con l'ex Real Madrid che avrebbe superato sia Galtier che Gallardo. Nessuna firma e niente accordo ancora, ma la trattativa con Zizou si sarebbe improvvisamente riaperta con ottime prospettive di fumata bianca.

Pogba preferisce Zidane alla Juventus

Una situazione che avrebbe di fatto suscitato l'interesse di Paul Pogba, secondo l'emittente: il centrocampista, da giorni vicinissimo al ritorno alla Juventus, sarebbe infatti attratto dalla prospettiva di essere allenato da Zidane a Parigi. E proprio per questo avrebbe preso tempo in attesa dell'eventuale ufficialità del tecnico per poi riavviare i contatti passati col PSG. Lasciando di fatto in stand by la Juventus.