Pogba spesa extralarge per la Juve: ogni minuto in campo è costato 200mila euro

In casa Juventus c'è attenzione per quella che è la situazione di Paul Pogba dopo il nuovo infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. L'ultima partita giocata dal 1' risale al 19 aprile dello scorso anno, con lo United. Da quel giorno il Polpo ha collezionato, in campo, solo 35 minuti suddivisi in tre partite. Alla Juventus, scrive oggi Repubblica, considerando il suo stipendio il francese è costato 199.619 euro per ogni minuto passato in campo. Allargando il concetto, circa 3,49 milioni di euro per ogni singola partita.