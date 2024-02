Pogba squalificato 4 anni: il francese potrà tornare in campo quando avrà 34 anni

Sentenza durissima quella arrivata quest'oggi per Paul Pogba.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sentenza durissima quella arrivata quest'oggi per Paul Pogba. Il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato quest'oggi per quattro anni il centrocampista francese accogliendo così integralmente le richieste della Procura Antidoping che aveva chiesto questa sanzione per il centrocampista francese risultato positivo al test antidoping dopo Udinese-Juventus del 20 agosto per aver assunto il Dhea, ovvero il pentadeidroepiandrosterone che è un ormone precursore del testosterone.

Pogba è stato ufficialmente sospeso in via cautelare in attesa del processo lo scorso 11 settembre e, stando al regolamento antidoping del CONI, la squalifica del Campione del Mondo francese parte da quel giorno. Questo significa che il francese potrà tornare in campo l'11 settembre 2027, all'età di 34 anni e 6 mesi circa.

Non è però ancora scritta l'ultima parola. Perché Pogba che tramite i suoi legali aveva rifiutato il patteggiamento non si fermerà dinanzi a questa sentenza. In attesa del dispositivo ufficiale, trapela la volontà del centrocampista francese di fare ricorso presso il TAS di Losanna.

Proprio l'ultimo grado di giudizio sarà fondamentale anche per il rapporto con la Juventus. Su questa vicenda Cristiano Giuntoli qualche settimana fa si era espresso così: "Aspettiamo l'ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra: ci vogliamo confrontare con il suo entourage. Aspettiamo".

Questo il comunicato con cui, lo scorso 11 settembre, II Tribunale Nazionale Antidoping annunciò la sospensione cautelare di Pogba

"II Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta: Paul Labile Pogba (FIGC) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l'origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato disposto da NADO - ITALIA".