Poker Roma a Cagliari, ma Mourinho non può sorridere: c’è la tegola Dybala

Due buone notizie e una pessima, per la Roma di scena in casa del Cagliari.

La Roma esce dalla crisi battendo il Cagliari 4-0 nel match delle 18. Si ferma per i giallorossi, però, Paulo Dybala: l'argentino ha preso un colpo sul ginocchio ed è uscito dal campo in lacrime. Da capire l'entità dell'infortunio patito.

Al 19' la difesa di Ranieri decide che le regole del fuorigioco non si applichino allo scambio Spinazzola-Aouar. L'ex Lione ringrazia e infila il portiere rossoblù. Tempo due minuti e la Roma serve il bis: il solito Dybala lancia Karsdorp in una prateria a destra. Altra topica collettiva della retroguardia cagliaritana: nessuno segue Lukaku che, tutto solo, devia in porta il cross dell'olandese. Superata la sfuriata giallorossa, il Cagliari fatica a reagire. Alla mezz'ora Lukaku pecca di generosità, servendo Dybala in posizione defilata anziché puntare la porta. Pochi minuti dopo, è proprio l'argentino a portare brutte notizie: l'ex Juve finisce a terra in un contrasto con Prati. Dalla dinamica si direbbe solo una botta, ma Paulo chiede il cambio ed esce in lacrime

Ad inizio ripresa Belotti, subentrato all'infortunato Dybala, firma il 3-0 della Roma. Imbeccato in verticale da Paredes, Belotti affronta e disorienta con le sue finte Zappa: mandato al bar il laterale, il Gallo incrocia a tu per tu con Scuffet. All'ora di gioco il Cagliari esce definitivamente dalla partita, la Roma firma il poker con Lukaku che trova la sua prima doppietta in questo campionato su assist di prima di Paredes. Al 72' gol annullato ai sardi dopo l'intervento del Var per fuorigioco di Azzi. Il Cagliari almeno bene e all'87' trova il gol della bandiera con Nandez su calcio di rigore, penalty procurato da un'ingenuità di Cristante.