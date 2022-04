Pokerissimo dell'Udinese al Cagliari: Beto affonda Mazzarri con un tripletta

Alla Dacia Arena l'Udinese schianta 5-1il Cagliari nella sfida delle 15 valida per la 31ª giornata di Serie A.

Alla Dacia Arena l'Udinese schianta 5-1il Cagliari nella sfida delle 15 valida per la 31ª giornata di Serie A. Dopo il vantaggio rossoblù di Joao Pedro al 32', l'Udinese ribalta la gara: per i friulani pareggia con un tap-in Becao al 38' e Beto firma gol del 2-1 al 45' in acrobazia un delizioso cross dalla sinistra di Pereyra. Nella ripresa la squadra di casa dilaga, con altri due gol di Beto al 49' e al 73' e con Molina al 59'-