Polemiche per il pari della Juve con l'Inter: col nuovo regolamento il gol di CR7 era da annullare

Polemiche per il pari in amichevole tra Inter e Juventus. Vantaggio nerazzurro con l'autogol di De Ligt, pareggio di Ronaldo ma la rete, secondo il regolamento, era da annullare. In virtù delle nuove norme entrate in vigore l’1 luglio, infatti, i giocatori della squadra in attacco sul calcio di punizione devono posizionarsi almeno a un metro di distanza dalla barriera della squadra che difende. Se la distanza non viene rispettata, l’arbitro deve assegnare una punizione indiretta in favore della squadra che difende. In occasione del gol di Cristiano Ronaldo su punizione, deviata dalla barriera, c’è dunque un calciatore juventino attaccato alla barriera stessa. L’arbitro quindi avrebbe dovuto annullare e fischiare calcio di punizione in favore dei nerazzurri.