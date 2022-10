Polemiche social su Orsato: c’è un fallaccio su Cuadrado prima dell’angolo del gol

Milan avanti 1-0 sulla Juventus sul finale del primo tempo di San Siro.

Milan avanti 1-0 sulla Juventus sul finale del primo tempo di San Siro. Ma grandi proteste bianconere, la rete rossonera nasce infatti da un calcio d'angolo che non sarebbe dovuto esserci. Infatti, sull'azione precedente Theo Hernandez, prima di andare al cross deviato in angolo da Danilo, travolge Cuadrado. Per Orsato tutto regolare, per questo monta la polemica sui social di fede bianconera.