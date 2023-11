Polemiche sull'arbitraggio di Benfica-Inter, Joao Mario è una furia: "Non fatemi parlare..."

Serata da ricordare per Joao Mario, autore di una tripletta nel 3-3 del Benfica contro l'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata da ricordare per Joao Mario, autore di una tripletta nel 3-3 del Benfica contro l'Inter. Il centrocampista portoghese, comprensibilmente, non è apparso però del tutto felice al triplice fischio, accennando una polemica arbitrale: "Nella ripresa ci è girato tutto storto, ma non fatemi parlare di cose che non mi competono. Non posso essere contento, considerato quello che avevamo fatto nel primo tempo".

Adesso in Austria. Il Benfica, che contro l'Inter ha conquistato il primo punto del suo girone Champions, viaggerà a Salisburgo per cercare di conquistare almeno gli spareggi per l'Europa League: "Proveremo il miracolo - dice Joao Mario - vogliamo rimanere in Europa. Abbiamo poche possibilità di chiudere al terzo posto, ma ce le vogliamo giocare".