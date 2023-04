Polmonite conseguenza di una leucemia: timori per le condizioni di Berlusconi

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, "la polmonite è la conseguenza di una leucemia".

Timori per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, "la polmonite è la conseguenza di una leucemia". Prosegue, ancora, a proposito della salute del Presidente del Monza ed ex numero uno del Milan che "il Cavaliere soffre di una grave patologia del sangue. La stessa che ha causato il ricovero precedente. Non solo, dunque, per esami di routine, ma anche per le cure del caso".