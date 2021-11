Polverosi sul CdS: "Allegri ha trovato il colpo di genio. Ma c'è una domanda per il campionato"

Scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport: "Juve, tutto sembrava tranne che una formazione pensata da Allegri". Il giornalista ha elogiato la prestazione dei bianconeri contro lo Zenit, che per la prima volta sono apparsi squadra. La Juve ha giocato da squadra e ha vinto contro i russi, praticando un calcio offensivo: "Tutto sembrava tranne che una formazione pensata da Allegri e invece Max, come gli capita spesso nei momenti di difficoltà, ha trovato il suo colpo di genio". Ma ora viene il bello, soprattutto in campionato, con Fiorentina e Lazio che daranno delle risposte importanti: "Una formazione così offensiva può diventare la base per il rilancio in campionato? La risposta ce la daranno la Fiorentina, la Lazio (prossime avversarie dei bianconeri) e soprattutto le scelte di Allegri. Che sa bene come, a livello tattico, le squadre della Serie A siano molto più attrezzate di quelle russe e svedesi, non sempre capaci di intuire gli spazi che si aprono. Le italiane sì, lo capiscono eccome".