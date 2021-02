Polverosi sul CdS: "Ronaldo Superman, ma problemi Juve restano"

"Un Superman che nasconde i problemi", questo il commento di Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport per dipingere la prestazione di Cristiano Ronaldo contro il Crotone, mentre la Juventus è in mezzo al momento più delicato degli ultimi dieci anni. Perché le sconfitte contro Napoli e Porto hanno increspato un mare non propriamente tranquillo. "Ronaldo quindi “è l’unica soluzione. La più facile, la più comoda. Se non ci fosse, la Juve avrebbe bisogno di cercarsi più a fondo e di lavorare con più certezze, avrebbe bisogno di una strada per giocare, di un’idea collettiva […] invece la scelta è sempre la stessa e finché Ronaldo non torna se stesso anche col Crotone, la squadra di Pirlo fatica a fissare una differenza netta”.