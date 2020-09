Porte sigillate: la Fiorentina non sblocca, contro il Torino è 0-0 al 45'

Non si sblocca il risultato della prima partita della Serie A 2020-21. Dragowski e Sirigu protagonisti nel primo tempo, con il torinista che para tutto quello che passa dalle sue parti.

La Fiorentina parte meglio, trovando spesso la trequarti del Torino, spostando il pallone specialmente sulle fasce per gli affondi di Biraghi e Chiesa. Il dominio è però sterile, se si eccettua una serpentina di Ribery che mette in apprensione la difesa granata. Tanto che la prima vera occasione capita sulla testa di Kouame, che salta più in alto di tutti ma manda a lato. Poco dopo è il Torino a rispondere, con una giocata ottima di Linetty che imbecca ottimamente Berenguer, ma Dragowski è più bravo di lui e gli sbarra la strada.

Sul finire di tempo ancora Kouame, di testa, ha la palla per l'1-0, ma Sirigu è bravo prima su di lui, poi sul tentativo di autogol di Ansaldi mette una pezza. Nel recupero ancora Biraghi spedisce per Kouame che, stavolta, schiaccia perfettamente. Ma come prima, si trova di fronte un Sirigu maestoso che chiude tutto. Forse meriterebbe il vantaggio la Fiorentina, ma il risultato non si schioda.