Possesso palla sterile per la Juve: è 0-0 all'intervallo con la Cremonese

Finisce senza gol il primo tempo di Juventus-Cremonese, all'intervallo è 0-0. Prima della partita Ferrero premia Bonucci per le 500 partite con i bianconeri, mentre la squadra sfoggia il nuovo look del 2023/24, con bordature tra il dorato e il giallo. La vera notizia, però, è la presenza di Paul Pogba dal 1', più di un anno dopo l'ultima volta. La partita comincia serena, con un urlo dello Stadium per ogni tocco di Pogba ma nessuna vera occasione. La notizia della prima metà primo tempo riguarda ancora il francese ma è pessima: al 22' sente ancora dolore al ginocchio e deve alzare bandiera bianca.

Al suo posto dentro Milik, gli iniziali applausi del pubblico si trasformano in gelo, per l'ennesimo stop. Con la mezz'ora, arrivano anche i tiri in porta: quelli di Milik e Afena-Gyan sono poco più che passaggi a Carnesecchi e Perin, più serie le intenzioni di Bremer tra stacco e tentato tap-in, ma si salva il portiere ospite. La Juve domina il possesso e prova a spingere ancora (ancora Milik il più pericoloso) ma senza frutti o calciare, il primo tempo finisce 0-0. La notizia più grande fin qui, senza dubbio, riguarda Pogba.