Potete raggiungere Napoli e Milan? Gasperini: "No, l'unica che può sperare è l'Inter"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Manchester United in Champions: "Recuperiamo Palomino ed è già un successo. In questo ultimo periodo abbiamo avuto tante assenze in difesa ma le abbiamo superate bene e ci siamo adattati. Ora dobbiamo affrontare il Manchester e il Cagliari, poi dopo la sosta ci sarà tutti a disposizione. Lo United ha assoluto valore, con alti e bassi visto che perdono male col Liverpool e poi battono bene il Tottenham. La rosa è di valore mondiale, vogliamo sviluppare anche il nostro gioco".

Potete raggiungere Milan e Napoli? "Stanno facendo cose incredibili, l'unica che può sperare è l'Inter, ma devono rallentare loro, stanno facendo un campionato straordinario. Ci sono squadre forti, che si sono avvicinate alla zona Europa. Dobbiamo essere consapevoli dei propri mezzi, il campionato è ancora lungo".