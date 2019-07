Preliminari EL stasera per il Toro. Mazzarri: "Sono più agitato della vigilia di Napoli-Chelsea"

La stagione del Torino inizia già il 25 luglio. La formazione granata ha acquisito il diritto di partecipare all'Europa League dopo l’esclusione del Milan e scenderà in campo nel secondo turno dei preliminari contro gli ungheresi del Debrecen, reduci dalla vittoria sulla squadra albanese del Kukësi. Si gioca al Moccagatta di Alessandria vista l'inagibilità dello stadio Olimpico di Torino. Calcio d’inizio stasera alle 21.

LE PAROLE DI MAZZARRI - Il tecnico Walter Mazzarri ha detto in sede di presentazione della partita: “E’ la sfida più importante dell’anno: personalmente vivo una vigilia più agitata di Napoli-Chelsea, ottavi di Champions, tanto per farvi capire... Avverto tutta la responsabilità di centrare il passaggio del turno, non farlo significherebbe buttare all’aria lo splendido, esaltante lavoro del girone di ritorno. E tradire l’entusiasmo di una tifoseria con la quale si è ormai creato un rapporto di fiducia e affetto".