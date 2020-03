Pres. Cagliari: "Stop a proclami populisti, si trovi lucidità e serenità"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha condiviso un messaggio su Twitter in merito al caos che si è abbattuto sulla Serie A con la possibilità di sospendere il campionato di Serie A per via dell'emergenza Coronavirus: "Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti".

Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse!



Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti. — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) March 8, 2020