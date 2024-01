Pres. Empoli fa capire che Baldanzi è vicino alla Roma: "Non so che succederà..."

Una delle trattative più chiacchierate di questi ultimi giorni di mercato è sicuramente quella che potrebbe portare Tommaso Baldanzi alla Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle trattative più chiacchierate di questi ultimi giorni di mercato è sicuramente quella che potrebbe portare Tommaso Baldanzi alla Roma. Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato di questo e non solo nell'intervista esclusiva rilasciata a TuttoMercatoWeb.com: "Vediamo. Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione di trasferimenti, può darsi che domani sia dell'Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no".

Il suo trasferimento alla Roma quindi è possibile?

"Non so dirle di preciso che cosa succederà. Da Roma ci dicono che c’è un interesse, ci sono state delle chiacchiere, ma non dirette con la Roma".