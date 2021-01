Pres. Empoli polemizza: "ASL di Napoli si è risvegliata proprio con l'Empoli. Perché non col Milan?"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bajrami è un ragazzo in fase di completamento, ha grandi doti. Ad oggi gli manca la continuità. Siamo stati sorpresi dalla decisione dell'ASL di Napoli perché poteva intervenire anche con Milan, Genoa e altre squadre, invece no, mentre con l'Empoli si fanno vedere. Parisi? Meglio non parlare di mercato. Oggi mi ha chiamato un intermediario e mi ha detto che c'è una squadra non italiana che lo vuole. Ma arriverà a giugno con noi, così come Ricci. Non so dove andrà quest'ultimo, ma si sono create troppe aspettative su di lui".