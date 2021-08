Pres. FIGC: "Grande risultato riaprire stadi al 50%, anche se penalizza alcuni"

Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in vista della nuova stagione di Serie A al via questo pomeriggio, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in merito al ritorno dei tifosi negli stadi: "Al momento considero un grande risultato l'apertura degli impianti al 50%, pur consapevole che per alcune realtà possa essere penalizzante. - ha affermato Gravina - Siamo stati i primi come Nazionale a richiedere il vaccino e a farlo. Rappresenta l'arma più sicura e veloce per combattere la pandemia".