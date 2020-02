Pres. Fiorentina attacca anche Nedved: "Stia zitto, io parlo con Agnelli e non con lui"

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 90° Minuto su Rai 2, tornando sulla partita di oggi persa dai viola in casa della Juventus, oggetto di polemiche per la direzione di gara: "Tornando a Firenze un po' si è sbollita la rabbia, ma c'è ancora. Ciò che ho visto oggi, e in altre occasioni in cui non ho detto niente, non mi è piaciuto. Ho parlato anche dell'Inter, del Genoa, che non si vanno a vedere le situazioni al VAR. In Coppa è stato espulso Pezzella per simulazione, oggi per come mi hanno detto i miei Bentancur poteva anche essere ammonito per simulazione. La Juventus non ha bisogno dell'aiuto degli arbitri, ha 350 milioni di euro di ingaggi, noi 55. Sono fortissimi e non gli serve aiuto, dopo il secondo rigore mi sono stufato terribilmente. Non ci voleva, non doveva succedere e per come la vedo io non è giusto".

Cosa dire dopo le dichiarazioni di Nedved?

"Conoscete il calcio italiano meglio di me, è vero che la Juve ha sempre accettato gli arbitraggi senza mai muovere proteste? Se è vero ok, sennò si chiude la bocca che io parlo con il presidente della Juventus, non con lui. Vi lascio decidere, io parlo delle situazioni che ho visto e questo è".

Il fatturato della Juve però non dovrebbe essere preso nell'analisi.

"Dico solo che la Juventus con 350 milioni, con cui pagano i giocatori sul campo, se la può vincere sul campo una partita. Non ha bisogno di nessun aiuto".

Un consiglio dallo studio: non è molto indicato fare polemica sugli arbitri, si passa male.

"Ripeto: in 7 mesi non ho detto niente. Devo dire certe cose per i tifosi, per i giocatori e per la dirigenza: meritano di essere difesi. E ogni tanto lo farò, se vedo cose poco giuste. Se mi vogliono fare la multa me la faranno...".