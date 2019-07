Pres. Fiorentina conferma: "Chiesa resta a firenze almeno un anno, a meno che non ci siano impedimenti..."

(ANSA) - FIRENZE, 9 LUG - "Chiesa rimarrà con noi per almeno un anno, a meno che non ci siano impedimenti contrattuali o altro di cui non sono a conoscenza. Ma non credo ci siano viste le assicurazioni ricevute dalla precedente proprietà". Per l'ennesima volta Rocco Commisso ha voluto confermare il talento viola in attesa di incontrarlo di persona prossimamente, in occasione della partecipazione della Fiorentina all'International Champions Cup in programma dal 17 al 25 luglio. "Nell'acquistare la Fiorentina ho visto qualcosa che gli altri non hanno visto, i vecchi proprietari non hanno vinto trofei e ho intravisto un'opportunità per provare a fare meglio - ha proseguito il magnate italo-americano da New York ai microfoni di SiriusXM FC 157 -. Però c'è bisogno di tempo, non posso fare tutto in un mese. Intanto è una grande emozione sentire l'affetto dei tifosi. Tra gli obiettivi c'è quello di incrementare in breve tempo i ricavi per poter riportare in alto la squadra".