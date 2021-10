Pres. Fiorentina: "I club indebitati non vengono penalizzati, le cose devono cambiare"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervenuto sul sito ufficiale ha parlato anche della situazione finanziaria della Serie A e in particolare dei top club come Inter, Juventus e Roma che hanno evidenziato nei propri bilanci debiti molto importanti: "La pandemia ha colpito tutti. La Fiorentina non ha mai rischiato il fallimento, quando c’è bisogno di soldi noi li mettiamo ma non tutti lo hanno fatto. Molte squadre non avevano i bilanci a posto e questo non è giusto. Va bene controllare che tutto sia in regola con il VAR ma allora servono anche controlli finanziari all’interno delle società. Non ci sono state le giuste penalizzazioni a queste squadre, la giustizia è uguale per tutti".