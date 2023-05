Pres. Fiorentina: “Italiano ha contratto fino al 2024 e noi un’opzione. Parleremo a fine stagione”

Vincenzo Italiano è uno dei nomi accostati al Napoli come eventuale successore di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano è uno dei nomi accostati al Napoli come eventuale successore di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in un'intervista a La Repubblica ha parlato del futuro dell’allenatore viola: "Ha un contratto fino al 2024 e noi abbiamo un’opzione per portarlo fino al 2025. Lasciamolo stare sereno, ha due finali da giocare. A fine stagione poi parleremo di tutto, con serenità".