Pres. Fiorentina sullo stadio: "Sono deluso! Al Sassuolo l'hanno dato per 4mln, all'Udinese per 99 anni!"

Dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi, ieri in conferenza stampa ha parlato Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina in merito alla questione stadio. Di seguito alcuni estratti da Firenzeviola.it: "

"Sapete che con Campo di Marte ho provato subito nei primi mesi, con il mio fast fast fast. Lo stadio a Campo di Marte è un'istituzione della Fiorentina da oltre 90 anni. Siamo arrivati a sapere, dai giornali, che le curve non si possono abbattere. E abbiamo preso atto, guardando ad altre cose. Abbiamo iniziato con la Mercafir, e con il passare del tempo ho maturato l'idea che forse non è una situazione ottimale, specialmente le cose uscite ultimamente: i 22 milioni prima, e poi ci sono forse altri costi non considerati. L'IMU, la ristrutturazione della vecchia Mercafir... Un'area che ci veniva data senza oneri, come per Bagno a Ripoli. Sono uscite certe cose, che i 22 milioni in realtà sono di più. Dobbiamo aspettare il bando e vedere qual è la promessa finale del Comune. Dico sempre che il problema dell'Italia è la burocrazia.

Abbiamo preparato una classifica, con i venti club che ricavano di più in Europa. Si tratta di una ricerca pubblica, di Deloitte. La trovate anche lì, questa (viene consegnato un foglio in sala stampa, ndr) è una sinossi: queste squadre hanno ricavi molto più elevati della Fiorentina. La media è 417 milioni di euro l'anno in tre componenti: commerciale, televisione, e i ricavi delle partite. Di fronte a questo, la Fiorentina nell'anno 2017/18 ha avuto 84 milioni. Come si può spendere certi soldi se i ricavi sono questi? Gli altri possono spendere 200-300 milioni sui giocatori. Se vogliamo avere una Fiorentina di successo prima possibile, ed è questo per cui sono venuto, non possiamo arrivarci senza giocatori. Dobbiamo investire sulle strutture, e ricavare di più anche dalle partite. Se guardate la zona circostante lo stadio all'Allianz Stadium e alle altre grandi squadre, intorno allo stadio c'è la possibilità di creare strutture commerciali. E queste si possono fare in tanti modi, ma si arriva a vendere più magliette con Ronaldo. L'intenzione di fare lo stadio c'è dal primo giorno, e noi continuiamo a seguirla. Vorremmo farlo qui a Firenze, ma le cose devono essere giuste. Non voglio spenderci troppi anni, non voglio spenderci più di quanto è giusto, e voglio il controllo.

Lo stadio, oggi, è una porcheria com'è mantenuto. Joe Barone quando venne mi chiamò e mi disse che non si poteva giocare in quello stadio. Non accetto poi di sentire che vengo qua in vacanza... Questa è la situazione, iniziamo pure con le domande. Prima però dico che ci sono modi differenti per fare gli stadi. Sia a concessione di 99 anni come l'Udinese, o a bassi costi come successo con il Sassuolo. Mi hanno detto che hanno comprato lo stadio per 4 milioni, spendendone altri 8: sono 12 milioni per uno stadio di proprietà. Oppure, a Bologna lo scorso weekend mi ha detto che la città gli darà 85 milioni di progetto, e 30 milioni per incentivare i Saputo a rimanere al Dall'Ara. So che la perizia è stata fatta un'agenzia, ma agli altri sono stati dati 35 ettari per 25 milioni, a noi 22 milioni per 14 ettari: è il doppio. Al Comune ho detto che è importante lavorare insieme, ma anche che ci aiutano a fare successi. Ho bisogno che il Comune aiuti a fare le cose che vogliamo fare.

La sua passione è raffreddata da questi eventi?

"Sono deluso. Ho letto storie di stadio per vent'anni... O anche trenta. La mia intenzione è di andare fast, forse troppo. Ora sto capendo che ci vuole tempo qui per fare le cose".

Pensato a chiedere l'area Mercafir in concessione come soluzione?

"Può darsi. Ma non si capisce in che maniera... La Juve ha preso la concessione per 99 anni, il Bologna 40. L'Udinese spende solo 50mila dollari l'anno per 99".

C'è un progetto per il restyling?

"No, non c'è. Oggi non è un'opzione, forse lo diventerà. Magari da domani cominciamo a ripensarci... Vediamo, io non ho avuto niente in mano delle cose che si possono fare oppure no. So solo che le curve non si possono eliminare".