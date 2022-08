Pres. Lecce fiducioso: “A Napoli convinti di continuare il nostro percorso di crescita”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato un’intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato un’intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia per commentare il pareggio interno tra Lecce ed Empoli di ieri sera: “Siamo stati sfortunati sul gol del vantaggio dell’Empoli, per via di quella deviazione del pallone del nostro difensore che è stata determinante; il nostro è stato un gol di ottima fattura. Sfortuna decisiva nei due gol che hanno determinato il risultato.

Il Lecce ha fatto molto bene, ha provato a vincere fino alla fine, giocando con grande intensità, personalità, i giocatori che sono arrivati si stanno adattando molto bene al gioco di Baroni e ci sono giovani come Gonzalez che arriva dalla Primavera e che giocano con autorità.

Strefezza? Gabriel ha segnato un gol meraviglioso. Lui e Hjulmand stanno confermando l’importanza della nostra scelta di tenerli. Napoli? Ci andiamo con la convinzione di poter continuare questo nostro percorso di crescita”.