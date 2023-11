Pres. Lecce furioso: “3-2 rovinato dal VAR, Thiaw si era già rialzato e nessuno protestava!”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pari interno per 2-2 contro il Milan

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pari interno per 2-2 contro il Milan: "Il finale è stata una favola, una magia che ci eravamo costruiti con tanta fatica, rovinata da un utilizzo del VAR che sta diventando diabolico. È una cosa che ho già detto tempo fa: se si utilizza il VAR per spaccare il capello va fatto nei confronti del Lecce, ma anche delle altre. Così è diabolico: Thiaw subisce un mezzo pestone e si rialza subito, nessun giocatore del Milan protesta. Da adesso in poi, a ogni gol subito, cercheremo un pestone per farlo annullare. Tanto un festone si trova sempre".

Non le piace l'uso del VAR.

"Parlo di regole: se si vuole cercare un dettaglio minimo lo si trova. In alcune partite un episodio nemmeno viene visto dal VAR e altre in cui un episodio così autorizza il VAR a rovinare una favola di calcio. La nostra società fa calcio solo per passione, non facciamo business: così rischiamo di rovinare il bello di questo sport. Stasera un tiro da 35 metri che ti consente di ribaltare il risultato contro il Milan viene rovinato da un utilizzo così del VAR. Da oggi in poi ogni volta che il Lecce subirà un gol cercheremo un qualsiasi pestone, anche minimo".