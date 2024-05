Pres. Lecce: “La nostra salvezza vale uno scudetto. Gendrey al Napoli? Non ne so nulla”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Questa salvezza per noi vale uno scudetto. Un risultato raggiunto con 3 giornate d’anticipo attraverso una sostenibilità economica che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Pantaleo Corvino è un direttore di altissimo livello e per me non dovrebbe lavorare per una squadra che lotta per la salvezza vista la sua enorme competenza. Però lui voleva tornare a casa sua e non posso che esser contento della scelta sua ed anche della mia: quattro anni fa decisi senza indugio di riportarlo a Lecce. La presenza di un asset dirigenziale che mi affianchi è importante per me. Corvino e agli altri dirigenti hanno svolto un ruolo fondamentale.

Gendrey al Napoli? Non ho informazioni in merito a questa voce di mercato e soprattutto di mercato me ne interesserò al termine del campionato. Di sicuro non siamo una società costretta a vendere grazie ai nostri bilanci in regola.”