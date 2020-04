Pres. Lecce: "Taglio stipendi? Serve incontro coi giocatori, la crisi non può gravare solo su loro"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Da un po' di tempo a questa parte in Lega si sta cominciando a ragionare con maggiore compattezza, è finito l'esercizio di alcuni di noi nel prospettare possibili date per ripartire, non è un tema che tocca noi presidenti ma le autorità sanitarie, e finalmente questa operazione è terminata. Siamo a disposizione di Lega, Figc, di quello che dirà la Uefa anche in basi ai protocolli medici, siamo a disposizione".

STIPENDI - "Il tema stipendi è una conseguenza di quello che abbiamo detto, in questo esercizio in cui tutti lanciavano ipotesi si è perso energia su quello e non sul disciplinare i rapporti economici con i calciatori. Il comunicato di ieri ha posto una linea guida che poi presuppone il sedersi con i singoli giocatori. Questo è un classico caso di forza maggiore che ha bloccato le prestazioni, quando le società dovranno sedersi con i giocatori è bene che loro abbiano chiaro il quadro giuridico e come dovrebbe essere regolamentata la situazione, ovvero che se non si gioca la prestazione non è dovuta. E' un modo per far capire a tutti, giocatori in primis, qual è il quadro giuridico di riferimento".

INCONTRO - "Condivido che la crisi non può gravare solo sui giocatori, ci mancherebbe altro, partendo da questo ci possono essere dei punti d'incontro guidati secondo il buon senso. Il punto di partenza in diritto, però, è esattamente questo e nessuno venga fuori con idee esagerate".