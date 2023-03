Pres. Milan: "I quarti erano un obiettivo, ma l'altro è qualificarsi nuovamente alla Champions"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del club rossonero nel suo incontro con il Milan Club New York.

Paolo Scaroni , presidente del Milan, ha parlato del club rossonero nel suo incontro con il Milan Club New York. Queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Partiamo dal fatto che arrivare ai quarti di finale in Champions League è oggettivamente un grande successo considerato anche che non ci capitava da molto tempo. Lo considero uno dei due obiettivi stagionali, l’altro è naturalmente quello della qualificazione alla Champions per l’anno prossimo, speriamo di riuscire a ottenere anche il secondo".

Su Pioli: "Siamo sulla strada giusta, la nostra fiducia nei confronti di Pioli è intatta, siamo convinti che lui sia l’allenatore giusto per portarci alla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Poi tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto. Io faccio parte del consiglio d’amministrazione dai tempi della proprietà di Yonghong Li e il Milan ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni. Sotto tutti i punti di vista le cose vanno bene, io mi soffermo spesso a parlare di ‘soldi’, anche se nello sport contano naturalmente i risultati sul campo, ma devo dire che il bilancio del Milan ci rassicura anche per il futuro".

Ancora su Cardinale: "Si diverte, è diventato un vero tifoso. Poi naturalmente vede tutto, come è giusto che sia, anche dal punto di vista del business. Alla fine lui investe e questo denaro deve trovare un giusto ritorno. Mi sembra che sul Milan si sia davvero appassionato, magari un po’ meno quando facciamo partite come quella contro l’Udinese prima della sosta, ma quello capita pure a me".