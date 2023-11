Pres. Milan sottolinea l'importanza degli introiti Champions: "Bisogna andare gli ottavi, non c'è dubbio"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, dopo l'intervento di questa mattina all'RCS Sport Industry Talk.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, dopo l'intervento di questa mattina all'RCS Sport Industry Talk, ha brevemente parlato anche all'arrivo al pranzo UEFA con i dirigenti del Borussia Dortmund.

Quanto è importante andare avanti in Champions League?

"Sono in ansia... E' importante importante, dobbiamo andare avanti in Champions League, non c'è dubbio", le brevi ma significative battute del numero uno rossonero.