Pres. Salernitana ammette: "Cavani forse resterà un sogno! Su De Sanctis..."

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile. Sappiamo che ora ce ne aspetta un'altra, ma l'amore dei tifosi è grande e non vediamo l'ora di ricominciare. Siamo fiduciosi. Dopo due anni di pandemia ci eravamo abituati a stare rintanati e con gli stadi vuoti. Adesso abbiamo lasciato il peggio, il calcio è gioia e aggregazione e anche Salerno è tornato l'entusiasmo. Qui si sta bene.

De Sanctis? Ha passione sfrenata, si è innamorato subito del nostro progetto. Vogliamo una Salernitana giovane, di qualità. Presto ci metteremo al lavoro. Cavani? Forse resterà un sogno, di certo parliamo di un grande giocatore... Ad ogni modo, la prossima settimana inizieremo la nostra campagna acquisti. Ne parleremo con il direttore e con tutto lo staff, per individuare i profili giusti da seguire e sui quali poi investire. Siamo ottimisti, contiamo di fare un buon operato".