Pres. Salernitana ammette: “Mertens? Ci pensiamo, ma ora ci sono altre priorità”

Così Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a pochi minuti dall'inizio del triangolare dedicato alla memoria del fratello prematuramente scomparso

"Sono contento di essere qui questa sera, mio fratello ci guarda da lassù e sono convinto che sarà entusiasta del grande affetto che mi stanno dimostrando. I tifosi sono la nostra forza e il nostro vanto, stasera tutti insieme abbiamo sposato una iniziativa di beneficenza aiutando persone che soffrono per gravi patologie. Abbonamenti? Si può fare sempre meglio, ma non mi soffermerei sui dati: sono convinto che lo stadio sarà sempre pieno e che ci darà la spinta necessaria per ottenere risultati. So che volete sapere notizie di mercato, posso dirvi che la squadra è competitiva e che, quanto prima, proveremo ad aggiungere 3-4 elementi. Due difensori, un centrocampista e un attaccante. Kastanos? A questo punto è sempre meglio parlare al condizionale, sto imparando sulla mia pelle che il mercato ha variabili impazzite e tutto può cambiare da un momento all'altro. Stesso discorso per altri giocatori con cui eravamo in trattativa fino a poco tempo fa. Piatek e Maupay? Si devono incastrare tante cose prima di mettere la firma sui contratti, alla fine riusciremo a prendere un attaccante.

Pensiamo anche a Mertens ma...non in questo momento. Ci sono delle altre priorità. Anche in uscita dovremo fare qualcosa, quanto a Mazzocchi posso confermare che ci sono ottimi rapporti con il Monza e che anche loro vogliono costruire un organico competitivo in breve tempo.Vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire. Peccato davvero per l'infortunio di Lovato e per quello di Bradaric, ma la squadra è valida e proverà a battersi nel migliore dei modi già dalla prima partita di campionato contro la Roma. Sono fiducioso, alla fine vedrete che la rosa sarà competitiva e che saremo protagonisti in campionato". Così Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a pochi minuti dall'inizio del triangolare dedicato alla memoria del fratello prematuramente scomparso. All'esterno della tribuna applausi a scena aperta per il patron granata.