Pres. Salernitana condanna striscioni: "Chi mi odia avrà solo le attenzioni dei miei avvocati"

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato in conferenza stampa degli attacchi subiti e del futuro della squadra

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato in conferenza stampa degli attacchi subiti e del futuro della squadra.

"Avevo mio figlio che era impaurito, ero provato e stavo lavorando per capire come muovermi. Non incontrerò i tifosi, punto. Chi offende in questo modo non riceverai mai nulla da me. Io sono un uomo gentile e allo stesso tempo molto duro. Sono stato minacciato e non va bene. Chi mi odia non avrà le mie attenzioni, soltanto quelle dei miei avvocati. Devo difendere me, la società e la mia famiglia".

Uno degli striscioni a cui faceva riferimento Iervolino era il seguente: "Ti sei presentato in maniera altezzosa ed ambiziosa... adesso mettici la faccia e abbassa la corona".