Pres. Salernitana: “Non conosco i giocatori che abbiamo preso ma mi fido di Sabatini"

Danilo Iervolino, parlando dopo l'incontro col sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato appena concluso: "Sono soddisfatto nella misura in cui è soddisfatto Sabatini perché non conoscevo i calciatori - riporta Tuttosalernitana.com - Non conoscevo per esempio Ederson ma vedendo i video mi sono convinto che è un grandissimo giocatore. La fiducia nei miei manager è totale. Il direttore sportivo avrà i meriti o i demeriti di come riusciremo a concludere il campionato. Sabatini comunque è una leggenda del calcio, gode della mia massima fiducia e io ci credo ancora, sono ottimista".