Pres. Salernitana non si arrende: "Crediamo ancora nella salvezza"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato dopo l'incontro di questa mattina con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: "Ringrazio il sindaco perché non era facile trovarne uno con cui entrare subito così in sintonia - riporta TuttoSalernitana.com - Ci siamo detti che è necessario instaurare un rapporto che duri nel tempo, perché la squadra è simbiotica con la città e lo stadio deve essere un elemento portante. La squadra di calcio deve essere rispettata e la città deve essere orgogliosa come lo sono i propri tifosi. Lo stadio è bello, va rimodernato, uno stadio in cui portare le famiglie, avvicinare i giovani e portarli in totale sicurezza, che abbia dei brand e una cultura dell'ospitalità non solo durante le domeniche ma aperto tutto l'anno. Abbiamo parlato anche di infrastrutture e di tutto ciò che ruota intorno alla Salernitana, dagli allenamenti della prima squadra al settore giovanile, le scuole calcio e le academy della provincia, trasferire i valori del calcio e dello sport nelle scuole. Abbiamo quindi bisogno di un dialogo fluido e di comprensione su ciò che vogliamo fare, sappiamo che servono degli investimenti pazienti e non speculativi con un ritorno immediato. Abbiamo le idee chiare e delle strategie a medio e lungo termine che porteranno dei benefici a tutta la città di Salerno, ai tifosi e al progetto delle future generazioni, che si devono avvicinare a questo mondo in totale serenità amando i valori della lealtà e della sana competizione.

Parlando di infrastrutture e di un centro sportivo, il campo Volpe non mi piace, noi vogliamo fare le cose belle e quindi stiamo pensando di individuare un'area per creare più impianti sportivi al servizio non solo della prima squadra. Il Volpe, per una questione logistica e di spazi, non rientra nei nostri piani di investimento. Per l'Arechi pensiamo a una convenzione di lungo periodo. Lo stadio comunque deve rappresentare sempre di più l'anima della Salernitana e del rapporto che vuole avere con la città. L'amministratore delegato della Salernitana sarà Maurizio Milan, è un grande professionista, ci siamo conosciuti quando dirigeva la Business School del Sole 24 ore. Negli anni siamo diventati amici e credo sia la persona giusta per presidiare l'investimento e dare un contributo fondamentale nella realizzazione di tutte le cose che sono state dette, dalla trasformazione digitale agli investimenti locali nelle infrastrutture. Lavoreremo fianco a fianco per cercare di portare, da qui a sei mesi, tutti questi progetti a compimento. Col sindaco abbiamo parlato anche di fare un museo della Salernitana, non lo dobbiamo fare per forza come sta a Barcellona, non bisogna per forza essere i primi o altrimenti non si fa nulla, le cose è importante farle poi possono sempre essere migliorate".

Poi parlando del calciomercato che si è concluso con tanti acquisti messi a segno dal nuovo ds Sabatini: "Sono soddisfatto nella misura in cui è soddisfatto Sabatini perché non conoscevo i calciatori. Non conoscevo per esempio Ederson ma vedendo i video mi sono convinto che è un grandissimo giocatore. La fiducia nei miei manager è totale. Il direttore sportivo avrà i meriti o i demeriti di come riusciremo a concludere il campionato. Sabatini comunque è una leggenda del calcio, gode della mia massima fiducia e io ci credo ancora, sono ottimista". Infine un ultimo pensiero sulla sua idea del ruolo di presidente: "Non mi piacciono i presidenti che dicono 'la squadra è mia' o quelle che dicono ' bisogna fare così'. Bisogna sempre dialogare perché la squadra di calcio è della città e dei tifosi. Sono convinto di aver fatto, qui a Salerno, un matrimonio bello, opereremo le scelte migliori per la città, per i tifosi e per la Salernitana".