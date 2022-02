Pres. Salernitana: "Scelta fatta in un giorno. Piccolo investimento rispetto ai miei soliti"

Danilo Iervolino, nuovo proprietario della Salernitana, ha parlato al Corriere dello Sport di com'è diventato padrone dei granata: "Il 30 vengo a sapere che secondo la stampa sarei interessa to all’acquisto del club. Mi ricordano che Salerno mi porta bene perché li ho fondato l’Università Telematica Pegaso. Allora ho con studiato le carte. Ho trovato un bilancio semplice e sano. Ho ricevuto le valutazioni dei gestori. È bastato. Si trattava anche di un investimento piccolo rispetto a quelli in cui ci impegniamo di solito. Ho chiamato i miei collaboratori. Chi era a Dubai, chi a Cortina. Ci siamo messi al lavoro e il 31 ho effettuato il bonifico prima ancora di avere completato i documenti. In realtà siamo sempre piuttosto rapidi a concludere gli affari".