Pres. Spal: "Retrocessione? Pronti a dare battaglia con i ricorsi! 36 punti sono tanti..."

Il presidente della SPAL Walter Mattioli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno in merito ad un possibile stop del campionato con automatica retrocessione del club emiliano: "Noi siamo pronti a battagliare. Non possiamo accettare una situazione del genere. Ricorreremo e lo faremo presso i tribunali sportivi. Lo stesso penso farà la Federazione però. Quindi vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. Non sarà facile, ma non posso accettarlo. Trentasei punti sono ancora tanti e la SPAL si può salvare, anche perché come mentalità e gruppo siamo abituati a disputare finali di campionato importanti.

POSSIAMO SALVARCI - "Ci siamo salvati sempre nelle ultime giornate e pensiamo di potercela fare, più di altre società. Se torneremo in campo, ce la giocheremo. E sono sicuro che faremo un grandissimo finale di campionato perché la nostra mentalità è quella di lottare fino alla fine".