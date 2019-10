Pres. Spal suona la carica: "Vinceremo col Napoli e risolleveremo le sorti della squadra!"

Walter Mattioli, presidente della Spal, ha parlato ai tifosi durante un'incontro tenutosi ieri dopo la seduta di allenamento, in vista del prossimo impegno contro il Napoli di Carlo Ancelotti: "È sempre un piacere trovare persone al fianco della Spal. Non chiedetemi cosa faremo domenica (ride) perché vi dico che vinciamo contro il Napoli e risolleveremo le sorti della Spal. State tranquilli, ci sarà da lavorare e da soffrire fino alla fine, ma stiamo lavorando e rimarremo ancora in serie A".