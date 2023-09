Pres. Torino: "Vedo bene l'ipotesi canale della Lega Serie A, ti può aprire mille autostrade"

A margine del Premio 'Cairo per l’Arte', il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto ad alcune domande sulla questione dei diritti televisivi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine del Premio 'Cairo per l’Arte', il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto ad alcune domande sulla questione dei diritti televisivi della Serie A. "Non sono uno dei partecipanti agli incontri con i broadcaster, quindi c’è chi è più titolato di me a parlare delle trattative. Vediamo... Sicuramente il calcio italiano ha sempre la sua grande capacità attrattiva, è un elemento di attrazione molto forte. E' chiaro che può essere sviluppato meglio, si può innovare, ma sicuramente il calcio italiano porta sempre tanti, tanti abbonamenti".

Poi sull’ipotesi di un canale della Lega ha aggiunto: "È un’ipotesi, un’ipotesi che personalmente vedo bene. È un’opportunità che poi ti può aprire mille autostrade, mille soggetti che si agganciano al canale", le sue parole riportate da 'Gazzetta.it'.