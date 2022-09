Pres. Udinese ci crede: "Vogliamo raggiungere di nuovo l'Europa"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - UDINE, 20 SET - "Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi. Noi dobbiamo prendere giocatori con potenzialità importanti e farli crescere rapidamente per raggiungere gli obiettivi. Se negli ultimi anni non ce la abbiamo fatta, non è perché siamo degli sbandati, ma perché è un campionato difficile e non è facile scalare questa montagna, ma io ci credo e continuerò a farlo ogni anno, perché vorrei raggiungere di nuovo l'Europa come abbiamo fatto tante altre volte (11) per divertirci partecipando alle competizioni europee". Lo ha detto il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, alla televisione del Club friulano. (ANSA).