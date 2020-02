Pres. Udinese: “Rinvio voluto dalla Juve? Qualcuno ha fatto le giuste pressioni”

Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ha parlato a Firenzeviola.it commentando così la decisione da parte della Lega di rinviare la sfida contro la Fiorentina inizialmente prevista per oggi alle 18 a porte chiuse: "Siamo soddisfatti, negli ultimi giorni abbiamo sempre cercato di far rinviare la partita. Pressioni da parte della Juventus? Non lo so, senz'altro si poteva decidere prima, ma evidentemente qualcuno oggi è riuscito a fare le giuste pressioni, superando anche le necessità delle televisioni".