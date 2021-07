Pres. Venezia carico: “Vogliamo che tutti pensino che arriveremo ultimi”

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Prima della squadra, io, mia moglie e i miei soci abbiamo scelto la città. Amiamo Venezia e pensiamo si possa fare qualcosa di speciale qui. Non immaginavo di centrare subito la promozione, ma col tempo siamo stati sempre più fiduciosi di poter raggiungere tale obiettivo. Venezia è una città speciale e crediamo che meriti di meglio. Sono un crazy american, amo iniziare così e voglio che la squadra si abitui subito alla difficoltà. Apprezziamo che la Lega ci ha dato più tempo per preparare lo stadio, dove non giocheremo fino al 19 settembre. Step by step. Vogliamo che tutti pensino che arriveremo ultimi, così dimostreremo che siamo molto meglio di quello che credono. Forse saranno più le partite perse di quelle vinte, ma l’obiettivo è quello di competere con tutti”