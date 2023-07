Preso Samardzic, l'Inter si concentra sul portiere: non ha né il titolare né il vice

Prosegue nel frattempo la ricerca di due portieri. Per Sommer sembra solo questione di tempo, col Bayern Monaco che darà il via libera

L'Inter è pronta ad accogliere Lazar Samardzic. Dopo il rientro dalla tournée in Giappone il club nerazzurro è pronto a chiudere la trattativa per l'acquisto del centrocampista classe 2002 che piaceva anche a Lazio e Napoli. Andrà a Udinese Giovanni Fabbian, oltre a un cospicuo conguaglio economico. Da capire, adesso, se Samardzic sarà il sesto centrocampista che completerà numericamente il reparto oppure se il suo arrivo può essere legato a una clamorosa uscita di Barella, primo obiettivo del Manchester United in caso di uscita di Bernardo Silva.

Prosegue nel frattempo la ricerca di due portieri. Per Sommer sembra solo questione di tempo, col Bayern Monaco che darà il via libera alla sua uscita dopo dopo aver trovato un'alternativa a Neuer. Per Trubin, invece, c'è ancora distanza perché lo Shakhtar chiede circa 18 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza nerazzurra. Per questo motivo Marotta e Ausilio valutano anche altri profili, tra cui Emil Audero della Sampdoria.