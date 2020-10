Preziosi cambia idea: "Non credo ci sarà il 3-0 per la Juve, l'Asl ha bloccato il Napoli"

Idee contrastanti per Enrico Preziosi. Il presidente del Genoa era convinto potesse arrivare il 3-0 a tavolino per la Juve, ora a Tuttosport cambia idea e dice: "Non so come andrà a finire, ma sono quasi certo che non si arriverà al 3-0 in favore della Juve perché c'è stato l'intervento dell'azienda sanitaria campana che ha bloccato la trasferta della squadra di Gattuso. La procura federale sta indagando sui comportamenti e sui protocollo: a me non va di emettere sentenze, ma sono curioso di vedere come andrà a finire" ha concluso.