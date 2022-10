Prima gioia in campionato per la Sampdoria: vittoria di misura a Cremona

Colpo Sampdoria a Cremona, in quello che era considerato da Dejan Stankovic il derby di fondo classifica

Colpo Sampdoria a Cremona, in quello che era considerato da Dejan Stankovic il derby di fondo classifica. La spunta il serbo in una partita sofferta, dove la sua squadra rischia più volte di soccombere, che è graziata sin dai primi minuti e che cinicamente va a vincere, prendendosi 3 punti che per il peso specifico valgono doppio. Un gol di Colley al 78' regala la prima vittoria in campionato ai blucerchiati e il sorpasso in fondo alla classifica, dove ora ci sono i grigiorossi, puniti oltremodo nonostante una prestazione dignitosa.