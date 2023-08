Prima vittoria per il Monza: poco Empoli e scatta già il campanello d'allarme

Il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato piegando l'Empoli, che gioca praticamente solo la ripresa, grazie a una doppietta di Colpani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato piegando l'Empoli, che gioca praticamente solo la ripresa, grazie a una doppietta di Colpani e alle parate nel finale di Di Gregorio. Unica nota negativa per i brianzoli l'infortunio alla caviglia per D'Ambrosio nel recupero. In casa toscana invece Zanetti avrà molto da lavorare su una squadra che si sveglia troppo tardi.