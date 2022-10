Prima vittoria per Motta: il Bologna conferma i progressi di Napoli e supera il Lecce

Tutto molto facile per il Bologna, che batte 2-0 il Lecce al Dall'Ara.

Tutto molto facile per il Bologna, che batte 2-0 il Lecce al Dall'Ara. Il match delle 15 valevole per l'undicesima giornata di Serie A viene deciso nel primo tempo. Al 14' Arnautovic ritorna al gol su calcio di rigore, penalty concesso grazie al Var per un tocco di Gendrey su Aebischer. Al 35' il raddoppio rossoblù con la prima rete in Serie A di Ferguson, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo vince il duello aereo con Hjulmand e di testa supera imparabilmente Falcone. Vittoria più che meritata per i padroni di casa, ospiti troppo rinunciatari che provano una reazione ad inizio ripresa sfiorando il gol con Di Francesco e Baschirotto.